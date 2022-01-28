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В Азербайджанской армии созданы новое соединение и подразделения 

В Азербайджанской армии созданы новое соединение и подразделения  Проведены организационные и структурные изменения в Генеральном штабе и Центральном аппарате Министерства обороны, а также в штабах войск.
Армия
28 января 2022 г. 14:14
В Азербайджанской армии созданы новое соединение и подразделения 

Проведены организационные и структурные изменения в Генеральном штабе и Центральном аппарате Министерства обороны, а также в штабах войск.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании коллегии Министерства обороны по итогам 2021 года, которое проходило под председательством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

"Созданы командование Сухопутных войск, новое соединение, подразделения коммандос и другие подразделения в составе соединений, расширены их оперативные возможности", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке New unit, subdivisions created in Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun tərkibində yeni birləşmə və bölmələr yaradılıb

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