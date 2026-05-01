    В Силах спецназначения Азербайджана завершились сборы резервистов

    В Силах спецназначения Азербайджана завершились сборы резервистов

    В Азербайджане в соответствии с планом подготовки на 2026 год, в Н-ской воинской части Сил специального назначения завершились учебные сборы с участием группы военнообязанных, призванных из запаса.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, на церемонии закрытия, проведенной по случаю завершения сборов, минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

    Выступившие на мероприятии отметили, что сборы способствовали развитию боевых навыков и умений участников, все поставленные цели были достигнуты.

    В соответствии с планом, с военнообязанными были проведены занятия по огневой, тактической, строевой, физической и общественно-политической подготовке, а также теоретические и практические занятия по различным специальностям, проведены разъяснительные беседы на патриотическую тему.

    В заключение участникам пожелали успехов в дальнейшей службе, а отличившимся в ходе сборов были вручены почётные грамоты.

    Hərbi vəzifəlilərə atəş, taktiki, sıra və fiziki hazırlıq üzrə məşğələlər keçirilib
    Training session with reservists concludes in Azerbaijan

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

