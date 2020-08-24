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В штабе ВМС Азербайджана состоялась встреча с российской делегацией

В штабе ВМС Азербайджана состоялась встреча с российской делегацией На встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества на Каспийском море, организации взаимных визитов военных кораблей двух стран
Армия
24 августа 2020 г. 14:07
В штабе ВМС Азербайджана состоялась встреча с российской делегацией
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24 августа состоялась встреча командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирала Субхана Бекирова с делегацией во главе с заместителем Главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Российской Федерации вице-адмиралом Владимиром Касатоновым.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества на Каспийском море, организации взаимных визитов военных кораблей двух стран и другие аспекты.

Затем состоялась пресс-конференция с участием глав делегаций стран-участниц, членов судейской комиссии, а также местных и иностранных журналистов.

В завершение были даны ответы на вопросы представителей прессы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Naval Forces headquarters hosts meeting with Russian delegation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan HDQ-nin qərargahında Rusiya nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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