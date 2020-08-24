В штабе ВМС Азербайджана состоялась встреча с российской делегацией

На встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества на Каспийском море, организации взаимных визитов военных кораблей двух стран

24 августа состоялась встреча командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирала Субхана Бекирова с делегацией во главе с заместителем Главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Российской Федерации вице-адмиралом Владимиром Касатоновым.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества на Каспийском море, организации взаимных визитов военных кораблей двух стран и другие аспекты.

Затем состоялась пресс-конференция с участием глав делегаций стран-участниц, членов судейской комиссии, а также местных и иностранных журналистов.

В завершение были даны ответы на вопросы представителей прессы.