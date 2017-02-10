 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате схода снежной лавины погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана

    В настоящее время принимаются меры по вывозу и эвакуации из глубокого оврага тела погибшего военнослужащего

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вечером 9 февраля при исполнении служебных обязанностей в хребте Муровдаг, в результате схода снежной лавины погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Рустамов Ульви Ахмед оглы.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе минобороны.

    В настоящее время принимаются соответствующие меры по вывозу и эвакуации из глубокого оврага тела погибшего военнослужащего.

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в результате стихийного бедствия военнослужащего.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi