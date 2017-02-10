Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вечером 9 февраля при исполнении служебных обязанностей в хребте Муровдаг, в результате схода снежной лавины погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Рустамов Ульви Ахмед оглы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе минобороны.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по вывозу и эвакуации из глубокого оврага тела погибшего военнослужащего.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в результате стихийного бедствия военнослужащего.