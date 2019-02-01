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    В регионах Азербайджана строятся новые военные объекты

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы в сфере повышения боеготовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава в воинских частях.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, побывав в прифронтовой зоне, руководство министерства обороны проверило состояние строительных работ, проводимых на нескольких новостроящихся военных объектах.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с ходом строительных работ на военных объектах, дал соответствующие указания ответственным должностным лицам в связи со своевременным и качественным завершением работ.

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