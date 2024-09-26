В рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian подписан ряд документов

В рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку подписаны соглашения между Министерством оборонной промышленности Азербайджана (МОП) и рядом зарубежных государственных и частных компаний.

В рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку подписаны соглашения между Министерством оборонной промышленности Азербайджана (МОП) и рядом зарубежных государственных и частных компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что были подписаны соглашения между МОП и Комитетом оборонной промышленности Турции, Национальным аэрокосмическим агентством и турецкой компанией Aselsan, Научно-исследовательским институтом и Государственным внешнеторговым унитарным предприятием Беларуси - "Белспецвнештехника", Оборонно-промышленным холдингом "Азерсилах" и турецкой компанией REPKON, китайской China Precision Machinery Import-Export Corporation, боснийской Tehnicki Remont Bratunac, словацкой MSM Group, израильскими AS Holdings и Elbit Systems, сербской Yugoimport SDPR.

Документы направлены на развитие военно-технического сотрудничества между сторонами.