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В рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian подписан ряд документов

В рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian подписан ряд документов В рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку подписаны соглашения между Министерством оборонной промышленности Азербайджана (МОП) и рядом зарубежных государственных и частных компаний.
Армия
26 сентября 2024 г. 19:29
В рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian подписан ряд документов

В рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку подписаны соглашения между Министерством оборонной промышленности Азербайджана (МОП) и рядом зарубежных государственных и частных компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что были подписаны соглашения между МОП и Комитетом оборонной промышленности Турции, Национальным аэрокосмическим агентством и турецкой компанией Aselsan, Научно-исследовательским институтом и Государственным внешнеторговым унитарным предприятием Беларуси - "Белспецвнештехника", Оборонно-промышленным холдингом "Азерсилах" и турецкой компанией REPKON, китайской China Precision Machinery Import-Export Corporation, боснийской Tehnicki Remont Bratunac, словацкой MSM Group, израильскими AS Holdings и Elbit Systems, сербской Yugoimport SDPR.

Документы направлены на развитие военно-технического сотрудничества между сторонами.

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Версия на азербайджанском языке Фото"ADEX-2024" və "Securex Caspian" sərgiləri çərçivəsində bir sıra sənədlər imzalanıb

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