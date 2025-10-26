Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В рамках учений НАТО с участием Азербайджана прошли выставки оборонных компаний

    Армия
    • 26 октября, 2025
    • 13:40
    В рамках учений НАТО с участием Азербайджана прошли выставки оборонных компаний

    В рамках международных учений "Нюсрет-2025", организованных в Чанаккале и Саросском заливе в Турции, в которых также принимают участие азербайджанские военные, в крепости Нара состоялись выставки и презентации компаний оборонной промышленности.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

    Отмечается, что международные учения "Нюсрет-2025", проводимые под руководством Командования Военно-морских сил Турции, проходят с 24 по 31 октября с участием дружественных и союзных стран.

    Целью учений является повышение знаний и навыков подразделений и командований в области планирования, проведения и оценки минной опасности, а также развитие взаимного сотрудничества и способности к совместным действиям между ВМС стран-участниц.

    В международных учениях, помимо Азербайджана, принимают участие в общей сложности 44 военных из США, ОАЭ, Бахрейна, Болгарии, Индонезии, Южной Африки, Нидерландов, Кении, Республики Корея, Кувейта, Малайзии, Марокко, Египта, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сингапура, Шри-Ланки и Омана.

    военные учения НАТО "Нюсрет-2025" выставки оборонных компаний
    Фото
    Azərbaycan hərbçilərinin qatıldğı NATO təlimində müdafiə şirkətlərinin sərgiləri keçirilib
    Фото
    Azerbaijani military joins exhibitions of defense firms held at NATO exercise

    Последние новости

    14:21

    Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении Лувра

    Другие страны
    14:02

    РЖД организуют транзит товаров из РФ в Армению через Азербайджан

    В регионе
    13:53

    В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

    Наука и образование
    13:51
    Видео

    В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:40
    Фото

    В рамках учений НАТО с участием Азербайджана прошли выставки оборонных компаний

    Армия
    13:35

    В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадали

    Другие страны
    13:21

    Белый дом: США и Малайзия значительно расширяют торговые связи

    Другие страны
    13:07

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Экология
    13:00

    СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

    Другие
    Лента новостей