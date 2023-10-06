В рамках совместных учений "Хазри-2023" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

6 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и другие должностные лица приняли участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", состоявшегося

6 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и другие должностные лица приняли участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", состоявшегося в рамках совместных тактических учений "Хазри-2023".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, почтена его светлая память.

Затем на Центральном командном пункте ВМС делегации было доложено о планировании совместных тактических учений "Хазри-2023", процессе подготовки к ним, а также о деятельности, которая будет выполнена по этапам. Отмечалось, что учения, в которых в качестве наблюдателя принимает участие делегация ВМС Исламской Республики Иран, проводятся в два этапа.

Было особо отмечено, что в ходе учений военнослужащие обеих стран продемонстрировали высокий профессионализм в выполнении совместной деятельности.

Министры обороны, понаблюдавшие за выполнением задач по соответствующим эпизодам в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, положительно оценили ход учений.

Отметим, что совместные тактические учения "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана продолжатся до 8 октября.