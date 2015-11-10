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    В прошлом месяце в Азербайджане зарегистрировано 2 случая разрыва мин

    На сегодняшний день очищена территория в 309,423,464 кв. м

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ За октябрь этого года Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) проверило и расчистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов 3,657,657 кв. м территории. Было обнаружено и обезврежено 83 неразорвавшихся боеприпаса. Об этом Report сообщили в пресс-службе ANAMA.

    В операциях участвует 488 миноискателей и 112 человек вспомогательного персонала.

    Кроме того, к операциям привлечены 6 механических миноочистительных машин и 36 специально обученных собак.

    На сегодняшний день от мин очищена территория в 309,423,464 кв. м, обнаружено и обезврежено 713,777 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

    ANAMA продолжает операции в Агджабеди, Акстафе, Физули, Гяндже, Гейгеле, Ходжавенде, Лянкяране, Газахе, Абшероне и Тертере.

    За октябрь 2015 года зарегистрировано 2 случая разрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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