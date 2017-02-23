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    В прифронтовой зоне состоялось открытие нового учебного центра, здания штаба и солдатских казарм

    На открытии принял участие министр обороны Закир Гасанов

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Находящееся в прифронтовой зоне руководство министерства обороны приняло участие в открытии построенного по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева нового учебного центра, здания штаба и солдатских казарм.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Руководству министерства обороны было доложено, что здесь создана необходимая инфраструктура для командного пункта, здания штаба и размещения личного состава. Учебные точки полигона, смоделированные в соответствии с ситуацией на линии фронта, предназначены для проведения занятий по огневой подготовке, а также для усовершенствования навыков по вождению различной боевой и специальной техники в сложных рельефных и погодных условиях.

    Кроме того, в учебном центре созданы все условия для практического обучения личного состава ведению боевых действий и проведению разведывательно-поисковых мероприятий в сложных горных условиях, устройству засад и принятию эффективных мер против противника во время боевых действий.

    Министр обороны Закир Гасанов дал соответствующие указания по изучению современных учебных методов и их применению в боевой подготовке с целью развития профессиональных способностей личного состава, который будет проходить обучение в учебном центре.

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