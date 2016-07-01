​В прифронтовой зоне сдана в эксплуатацию очередная воинская часть

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Состоялось открытие очередной воинской части, построенной по распоряжению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, руководство министерства обороны ознакомилось с построенными на территории расположенной в прифронтовой зоне воинской части штабом, солдатским общежитием, столовой, котельной и банно-прачечным комплексом, продовольственным складом, медпунктом, строевой площадкой и пр. объектами.

Выступивший перед личным составом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что на днях Верховный главнокомандующий Вооруженными силами открыл два объекта, представляющих важное значение для военнослужащих: "Сегодня мы провели церемонию открытия очередной воинской части. Все это служит наглядным примером реформ, осуществляемых Верховным главнокомандующим в Вооруженных силах.

Верховный главнокомандующий осуществляет реформы во всех направлениях и мы уже видим их результат.

Наша армия вооружается новейшим оборудованием, техникой и оружием производства ведущих государств мира. Укрепляется социальная база армии, в пользование личного состава передаются новые городки.

Создаются все условия для организации созданных для них услуг на высшем уровне. В этом году мы провели открытие нескольких воинских частей. Все эти работы преследуют цель добиться высокого уровня боевой подготовки Вооруженных сил для освобождения наших оккупированных территорий.

При освобождении в ходе апрельских боев части нашей территории мы стали свидетелями высокого боевого духа и могущества наших Вооруженных сил. Верховный главнокомандующий неоднократно заявлял, что мы не позволим создать на наших территориях второе армянское государство. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие президента страны и азербайджанского народа, и за короткое время освободим оккупированные территории.

Еще раз хочу поздравить вас и пожелать успехов в службе".

После прохождения личного состава перед трибуной под звуки торжественного марша, руководство министерства обороны отобедало вместе с военнослужащими.

Встретившись с гражданскими работниками воинской части, министр дал соответствующие указания и рекомендации касательно вопросов снабжения личного состава.