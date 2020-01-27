В преддверии нового учебного периода проверяется готовность азербайджанских войск

По приказу министра обороны в видах войск, воинских объединениях соединениях и частях Азербайджанской армии начались комплексные мероприятия по проверке готовности войск к новому учебному периоду.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, основной задачей проверки является определение качества выполнения планов мероприятий на подготовительный период.

В течение недели будет проводиться проверка деятельности штабов по управлению войсками, возможности боевой и специальной техники, ведения службы войск, готовности учебно-материальной базы воинских частей, в том числе полигонов, учебных центров, танкодромов и других военных объектов к новому учебному периоду. Кроме того, будут проверяться выполнение требований руководящих и других нормативных документов, наличие и использование учебных пособий, уровень боевой готовности, а также проведен ряд других мероприятий.