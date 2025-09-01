    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    Армия
    • 01 сентября, 2025
    • 10:39
    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    С 1 по 5 сентября в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком хранения и непригодные к использованию.

    Как сообщает Report со ссылкой Минобороны, работы пройдут на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре вблизи Агдере.

    Ведомство отметило, что уничтожение проводится с соблюдением всех правил безопасности. Жителей предупредили о возможных звуках взрывов и призвали не поддаваться панике.

    Минобороны Азербайджана   боеприпасы   полигон  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Последние новости

    11:24

    TƏBİB: Состояние ребенка, подвергшегося домашнему насилию в Агдаме, остается тяжелым

    Происшествия
    11:19

    Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь Афганистану

    Другие страны
    11:11

    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

    Внешняя политика
    11:11

    AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 раза

    Финансы
    11:08

    Президент Азербайджана поздравил главу Узбекистана

    Внешняя политика
    11:07

    В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата

    Наука и образование
    10:46

    Страны ШОС учредят Банк развития организации

    Другие страны
    10:43

    В Пакистане разбился вертолет

    Другие страны
    10:41

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    Лента новостей