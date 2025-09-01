В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

С 1 по 5 сентября в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком хранения и непригодные к использованию.

Как сообщает Report со ссылкой Минобороны, работы пройдут на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре вблизи Агдере.

Ведомство отметило, что уничтожение проводится с соблюдением всех правил безопасности. Жителей предупредили о возможных звуках взрывов и призвали не поддаваться панике.