В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

В период с 1 по 5 декабря в Пирекешкюле и Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации, а также непригодные к использованию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

"Призываем население не поддаваться панике от звуков взрывов", - отмечается в обращении министерства.