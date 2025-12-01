Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    • 01 декабря, 2025
    • 10:16
    В период с 1 по 5 декабря в Пирекешкюле и Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации, а также непригодные к использованию.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сообщается, что процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    "Призываем население не поддаваться панике от звуков взрывов", - отмечается в обращении министерства.

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
    Лента новостей