В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 01 декабря, 2025
- 10:16
В период с 1 по 5 декабря в Пирекешкюле и Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации, а также непригодные к использованию.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сообщается, что процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
"Призываем население не поддаваться панике от звуков взрывов", - отмечается в обращении министерства.
