В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что в период с 27 по 31 октября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района будут уничтожать непригодные к использованию боеприпасы.

В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что оснований для беспокойства нет.