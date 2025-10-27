В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 27 октября, 2025
- 11:11
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сообщается, что в период с 27 по 31 октября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района будут уничтожать непригодные к использованию боеприпасы.
В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что оснований для беспокойства нет.
Последние новости
11:57
Фото
В Азербайджане будут перезахоронены останки еще 16 шехидов I Карабахской войныКарабах
11:56
SOCAR обнародовал показатели по бурению, добыче, переработке и экспорту за III кварталЭнергетика
11:54
Фото
SOCAR подписал Меморандум о взаимопонимании с Узбекнефтегазом по решениям ИИЭнергетика
11:54
Фото
В Шеки прошли фестиваль аграрного бизнеса и выставка-продажа семянАПК
11:53
TƏBİB: Результаты обследований на выявление рака груди объявят в конце годаЗдоровье
11:45
Пашинян рассказал, на что у него аллергияВ регионе
11:39
Азер Магсудов приговорен к 4 годам лишения свободыВнутренняя политика
11:35
Пашинян: Парламентские выборы в Армении определят дальнейшее развитие страныВ регионе
11:34