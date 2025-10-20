В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 20 октября, 2025
- 09:54
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Минобороны.
Согласно информации, 20-24 октября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдеринском районе будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.
В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что оснований для беспокойства нет.
