В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Согласно информации, 20-24 октября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдеринском районе будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.

В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что оснований для беспокойства нет.