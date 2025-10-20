Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Армия
    • 20 октября, 2025
    • 09:54
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Минобороны.

    Согласно информации, 20-24 октября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдеринском районе будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.

    В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что оснований для беспокойства нет.

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

