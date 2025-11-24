В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В период с 24 по 28 ноября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района будут уничтожать непригодные к использованию боеприпасы.

В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что оснований для беспокойства нет.