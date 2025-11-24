Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    • 24 ноября, 2025
    • 09:31
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В период с 24 по 28 ноября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района будут уничтожать непригодные к использованию боеприпасы.

    В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что оснований для беспокойства нет.

