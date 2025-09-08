В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
- 08 сентября, 2025
- 12:42
С 8 по 12 сентября в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.
Как сообщили Report в Министерстве обороны, процесс на полигоне в поселке Пирекешкюль и учебном центре вблизи Агдере будет осуществляться с соблюдением правил безопасности.
Минобороны призывает население не паниковать из-за звуков взрывов и отмечает, что оснований для беспокойства нет.
