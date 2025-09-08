ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    • 08 сентября, 2025
    • 12:42
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    С 8 по 12 сентября в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, процесс на полигоне в поселке Пирекешкюль и учебном центре вблизи Агдере будет осуществляться с соблюдением правил безопасности.

    Минобороны призывает население не паниковать из-за звуков взрывов и отмечает, что оснований для беспокойства нет.

    Лента новостей