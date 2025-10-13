Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    Армия
    • 13 октября, 2025
    • 11:07
    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    13-17 октября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов с соблюдением правил безопасности.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что поводов для беспокойства нет.

    Минобороны Азербайджана уничтожение боеприпасов Пирекешкюль
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Последние новости

    11:44

    Утверждены правила добычи, переработки и хранения нафталанской нефти

    Энергетика
    11:42

    Кая Каллас: Трамп сделал возможным достижение мира на Ближнем востоке

    Другие страны
    11:35

    Спецпредставитель: В Ханкенди все мечети разрушены

    Внутренняя политика
    11:30

    Во Франции левая партия выдвинула вотум недоверия новому правительству

    Другие страны
    11:28

    Обнаружены несоответствия в БАДе, импортированном из Италии

    Внутренняя политика
    11:21
    Фото

    Институт географии: Активность вулкана Отман Боздаг не вышла за пределы кратера

    Экология
    11:16

    Moody's: В Азербайджане могут появиться работающие по нормам шариата полноценные банки

    Финансы
    11:10

    В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ

    В регионе
    11:09

    Делегации Азербайджана, Ирана и России ознакомятся с инфраструктурой МТК Север-Юг

    Внешняя политика
    Лента новостей