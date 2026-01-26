Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    • 26 января, 2026
    • 10:38
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    26-30 января в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что оснований для беспокойства нет.

