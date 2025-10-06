Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    • 06 октября, 2025
    • 09:28
    В Пирекешкюле и Агдере с 6 по 10 октября будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Было отмечено, что уничтожение просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет проводиться с соблюдением всех правил безопасности на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдере.

    "Призываем население сохранять спокойствие: звуки взрывов не представляют опасности и поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Лента новостей