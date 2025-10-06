В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы
Армия
- 06 октября, 2025
- 09:28
В Пирекешкюле и Агдере с 6 по 10 октября будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Было отмечено, что уничтожение просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет проводиться с соблюдением всех правил безопасности на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдере.
"Призываем население сохранять спокойствие: звуки взрывов не представляют опасности и поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.
Последние новости
10:06
В Баку пройдет концерт в честь Узеира Гаджибейли и Микалоюса ЧюрлёнисаКультура
09:58
Из проклятой древнеегипетской гробницы исчезла старинная росписьДругие страны
09:58
Застрявшая на Эвересте из-за снегопада группа из 350 туристов спустилась с горыДругие страны
09:31
Число погибших под завалами школы-интерната в Индонезии выросло до 52Другие страны
09:30
В Сумгайыте обнаружены боеприпасыПроисшествия
09:30
ЧМ: Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медальИндивидуальные
09:28
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасыАрмия
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2025)Финансы
09:09