Закир Гасанов: В отношении нагорно-карабахского конфликта применяют двойные стандарты

16 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в нашей стране Эрлом Литценбергером.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи министр обороны, поздравив посла с назначением, выразил уверенность в еще большем расширении азербайджано-американских отношений в период его дипломатической деятельности в нашей стране.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и США выстраиваются в рамках программ НАТО и на двусторонней основе, министр обороны довел до внимания важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник З.Гасанов, подчеркнув продолжение агрессорской политики Армении, отметил, что несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном. Министр с сожалением отметил, что в то время, когда некоторые ведущие государства и международные организации в ряде конфликтных случаев оказывают давление на стороны конфликтов, в отношении нагорно-карабахского конфликта применяют двойные стандарты.

Э.Литценбергер, в свою очередь, выразив удовлетворение назначением послом США в Азербайджане, подчеркнул, что за время своей деятельности приложит все усилия для развития отношений между нашими странами.

Подчеркивая, что США признают территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относятся, американский дипломат отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.

Отметив стратегическую важность сотрудничества между США и Азербайджаном, посол довел до внимания, что он следит за реформами, проводимыми в азербайджанской армии, и высоко оценивает успехи, достигнутые в этой сфере. Касаясь военного сотрудничества между двумя странами, Э.Литценбергер выразил удовлетворенность участием азербайджанских миротворцев в миссии, проводимой в Афганистане.

Затем стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасность Каспийского моря и важных стратегических инфраструктур, борьбу против распространения оружия массового уничтожения, организацию взаимных визитов специалистов по военному образованию, а также ряд других вопросов, представляющих интерес.