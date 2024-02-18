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В Отдельной Общевойсковой Армии состоялась церемония принятия присяги новобранцами

В Отдельной Общевойсковой Армии состоялась церемония принятия присяги новобранцами В Отдельной Общевойсковой Армии прошла церемония принятия присяги новобранцами.
Армия
18 февраля 2024 г. 17:05
В Отдельной Общевойсковой Армии состоялась церемония принятия присяги новобранцами

В Отдельной Общевойсковой Армии прошла церемония принятия присяги новобранцами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

На церемонии была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн.

Новобранцы, вступившие в ряды Азербайджанской Армии, торжественно приняли военную присягу и клятвенно пообещали быть верными Родине.

Выступившие на мероприятии поздравили новобранцев с принятием военной присяги и пожелали им быть отважными, дисциплинированными, чтобы достойно выполнить свой воинский долг перед Родиной.

Заместитель командующего Отдельной Общевойсковой Армией генерал-майор Мухаммед Гасанов в своем выступлении отметил, что с новобранцами, принявшими военную присягу, будут проведены занятия и уроки в соответствии с их специализацией, способные, профессиональные командиры приложат все свои знания и опыт, чтобы сформировать из них высокобоеспособных защитников Родины.

Церемония принесения присяги завершилась торжественным проходом личного состава перед трибуной под звуки военного марша.

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Версия на английском языке ФотоMilitary oath-taking ceremony for young soldiers was held in Azerbaijan's Combined Arms Army
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda gənc əsgərlər hərbi andı qəbul ediblər

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