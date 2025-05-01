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В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения

В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения Проведены командно-штабные учения в соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2025 год.
Армия
1 мая 2025 г. 10:16
В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения

Проведены командно-штабные учения в соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2025 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Задействованные в учениях подразделения были выдвинуты в районы проведения учений по сигналу "Тревога", были проверены их маневренные возможности, а также умения командиров и штабов управлять подразделениями в условиях оперативной обстановки.

В ходе учений, проводившихся в соответствии с условиями реального боя, подразделения точным огнем уничтожили цели условного противника.

Все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были выполнены в полном объеме.

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