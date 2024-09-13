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В Отдельной общевойсковой армии прошли показательные тактические учения

В Отдельной общевойсковой армии прошли показательные тактические учения В Отдельной общевойсковой армии прошли показательные тактические учения с боевой стрельбой артиллерийских подразделений.
Армия
13 сентября 2024 г. 13:22
В Отдельной общевойсковой армии прошли показательные тактические учения

В Отдельной общевойсковой армии прошли показательные тактические учения с боевой стрельбой артиллерийских подразделений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Учения были организованы в соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год.

Согласно плану учений, подразделения выполнили задачи по занятию огневых позиций, подготовке артиллерийских систем к боевому применению и другие задачи.

В ходе учений, приближенных к реальным боевым условиям, артиллерийские подразделения обнаружили и точным огнем уничтожили плановые и внеплановые цели условного противника.

Основное внимание при проведении учений было уделено точному определению координат целей командирами групп огневой поддержки и корректировщиками, правильному измерению расстояний и углов, а также практическому выполнению функциональных обязанностей при управлении огнем и совершенствованию боевых навыков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏÜO-nun artilleriya bölmələri şərti düşmənin planlı və plandankənar hədəflərini məhv edib

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