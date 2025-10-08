Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    В Отдельной общевойсковой армии начался прием на сверхсрочную военную службу

    Армия
    • 08 октября, 2025
    • 17:39
    В Отдельной общевойсковой армии стартовал прием добровольцев для прохождения сверхсрочной военной службы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Прием документов на сверхсрочной военной службы будет осуществляться до 15 ноября в Учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии.

    На "Курс подготовки военнослужащих, проходящих сверхсрочную военную службу" принимаются: военнообязанные в возрасте до 35 лет, имеющие как минимум общее среднее образование, завершившие срочную военную службу (за исключением имеющих офицерское звание, прапорщика, мичмана); военнообязанные в возрасте до 40 лет, желающие изменить или повысить свою квалификацию, проходившие службу в Вооруженных силах в качестве военнослужащих сверхсрочной военной службы, уволенные в запас на основании пункта "а" статьи 156 "Положения о прохождении военной службы" (по окончании срока службы), пункта "г" (по сокращению штата); граждане женского пола в возрасте до 30 лет.

    военнослужащие прием документов Минобороны сверхсрочная военная служба
