В Отдельной общевойсковой армии начался прием на сверхсрочную военную службу

В Отдельной общевойсковой армии стартовал прием добровольцев для прохождения сверхсрочной военной службы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Прием документов на сверхсрочной военной службы будет осуществляться до 15 ноября в Учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии.

На "Курс подготовки военнослужащих, проходящих сверхсрочную военную службу" принимаются: военнообязанные в возрасте до 35 лет, имеющие как минимум общее среднее образование, завершившие срочную военную службу (за исключением имеющих офицерское звание, прапорщика, мичмана); военнообязанные в возрасте до 40 лет, желающие изменить или повысить свою квалификацию, проходившие службу в Вооруженных силах в качестве военнослужащих сверхсрочной военной службы, уволенные в запас на основании пункта "а" статьи 156 "Положения о прохождении военной службы" (по окончании срока службы), пункта "г" (по сокращению штата); граждане женского пола в возрасте до 30 лет.