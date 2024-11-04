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В октябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 65 человек

В октябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 65 человек В октябре этого года в Азербайджане за нарушение государственной границы задержаны 65 человек.
Армия
4 ноября 2024 г. 12:33
В октябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 65 человек

В октябре этого года в Азербайджане за нарушение государственной границы задержаны 65 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Среди задержанных 22 человека являются гражданами Пакистана, 13 - Азербайджана, 22 - Афганистана, 3 - Алжира, по одному гражданину Ирана, Марокко, Бангладеш, Турции и Сирии.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией 14 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с фальшивыми документами, за нарушение пограничного режима задержаны 953 человека.

В октябре в рамках мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны 319 человек, находящихся в розыске, предотвращен выезд 515 человек, которым запрещено покидать страну, и въезд 21 человека, которым запрещен въезд в страну.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из незаконного оборота изъято 351 кг 553 г наркотических средств и 15 665 единиц наркотических таблеток.

В результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью задержаны товары на общую сумму 3 млн 888 тыс. 079 манатов, в том числе лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay dövlət sərhədini pozan 65 nəfər saxlanılıb

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