В ОАЭ началась Международная выставка оборонной промышленности

В Абу-Даби стартовали 17-я Международная выставка оборонной промышленности (IDEX) и 8-я Международная выставка военно-морской обороны (NAVDEX).

В Абу-Даби стартовали 17-я Международная выставка оборонной промышленности (IDEX) и 8-я Международная выставка военно-морской обороны (NAVDEX).

Как сообщает Report, в рамках выставки министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с заместителем министра национальной обороны Турции Мусой Хейбетом.

Замминистра национальной обороны Турции также провел переговоры с замминистра обороны Азербайджана Агилем Гурбановым.

В мероприятиях участвуют представители ведущих оборонных компаний мира и известные специалисты. Основное внимание уделяется вопросам кибербезопасности, безопасности в космосе, оборонной готовности, а также разработке новых решений для повышения устойчивости оборонных систем и быстрого реагирования на глобальные вызовы. Особое место в обсуждениях занимает роль передовых технологий и международного сотрудничества в модернизации современных оборонных структур.

На выставках свою продукцию представляют 1565 компаний из 65 стран, включая более 730 новых участников. Демонстрируется свыше 3300 единиц военной техники и продукции оборонной промышленности.