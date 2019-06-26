В штаб-квартире НАТО состоялось мероприятие, посвященное Дню ВС Азербайджана - ФОТО

Представительство Азербайджан при НАТО организовало в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официальный прием и фотовыставку по случаю годовщины создания ВС и 25-летия партнерства Азербайджан-НАТО.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, наряду с гражданскими и военными представителями НАТО, в мероприятии также приняли участие послы, военные представители, члены дипломатического корпуса стран-членов и партнеров при НАТО, члены Международного штаба и Международного военного штаба НАТО, а также официальные представители штаба Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).

В ходе мероприятия гости были проинформированы о создании и истории развития ВС страны, 25-летнем многостороннем сотрудничестве Азербайджана с НАТО, его вкладе в международный мир и безопасность в рамках миротворческих операций, а также успешной деятельности, проводимой в сфере достижения мира в евроатлантическом пространстве.

В ходе официального приема гостям были представлены образцы азербайджанской кухни.