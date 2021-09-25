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В Нахчыване продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции

В Нахчыване продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой "Нерушимое братство – 2021".
Армия
25 сентября 2021 г. 15:45
В Нахчыване продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции

В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой "Нерушимое братство – 2021".

Как сообщили Report в Отдельной общевойсковой армии, согласно сценарию учений проводятся мероприятия по совместному планированию операций в соответствии с процессом принятия военных решений.

Для достижения согласованности взаимодействия между войсками на карте выполняются поставленные штабами задачи.

Взаимодействие между штабами, соединениями и частями организуется на макете с уточнением боевых задач на различных направлениях местности.

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, 20 сентября в Нахчыване стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой "Нерушимое братство – 2021" с участием спецназа, коммандос, мотострелковых и других родов войск обеих стран.

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Версия на английском языке Joint exercises of Azerbaijani and Turkish servicemen continue in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin birgə döyüş atışlı taktiki təlimi davam edir

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