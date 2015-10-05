 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Нахчыване начались учения Отдельной общевойсковой армии

    Будут проверены способности управления штабами боевой деятельности всех видов войск ВС

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Нахчыване начались командно-штабные учения Отдельной общевойсковой армии.

    Об этом Report сообщили из министерства обороны.

    Как отметили в министерстве, учения проводятся согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым плану готовности Вооруженных сил.

    На учениях, предусмотренных как продолжение операционных заданий, выполненных на прошедших 6-13 сентября командно-штабных военных играх, будет произведена тщательная проверка способности управления штабами боевой деятельности всех видов войск Вооруженных сил.

    Наряду с разработкой учебных заданий, также предусматривается проверка организации и ведения боевой службы, управления войсками в сложной оперативной обстановке.

    Командно-штабные учения продлятся до 8 октября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi