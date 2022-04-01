О нас
Аудио новости

В Нахчыване начались учения азербайджанской армии

В Нахчыване начались учения азербайджанской армии В соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год" проводятся командно-штабные учения.
Армия
1 апреля 2022 г. 16:59
В Нахчыване начались учения азербайджанской армии

В соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год" проводятся командно-штабные учения.

Как сообщает Report, в соответствии со сценарием командно-штабных учений, подразделения и части войск Нахчыванского гарнизона, приведенные в различные степени боеготовности, были подняты по сигналу "Тревога".

В ходе учений нашими специальными штурмовыми группами при поддержке беспилотных летательных аппаратов были уничтожены обнаруженные в труднодоступных горных районах террористические группировки условного противника, заняты господствующие высоты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani army exercises start in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu Naxçıvanda “Bayraktar” PUA-larının iştirakı ilə təlimlərə başlayıb

Экслюзивные новости

ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi