В Нахчыване начались учения азербайджанской армии

В соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год" проводятся командно-штабные учения.

В соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год" проводятся командно-штабные учения.

Как сообщает Report, в соответствии со сценарием командно-штабных учений, подразделения и части войск Нахчыванского гарнизона, приведенные в различные степени боеготовности, были подняты по сигналу "Тревога".

В ходе учений нашими специальными штурмовыми группами при поддержке беспилотных летательных аппаратов были уничтожены обнаруженные в труднодоступных горных районах террористические группировки условного противника, заняты господствующие высоты.