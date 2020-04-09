В мотострелковых подразделениях проводятся занятия по огневой подготовке - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020-й год, на различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, проводятся занятия по огневой подготовке.

Военнослужащие сдают зачеты по знанию тактико-технических характеристик оружия, выполняют нормативы по разборке и сборке автомата, а также совершенствуют навыки передвижения с оружием.

Военнослужащие различных категорий выполняют практические упражнения учебных стрельб согласно соответствующим нормативам.