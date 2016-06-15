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    ​В Москве состоялось заседание Совета министров обороны СНГ

    В ходе заседания были обсуждены различные аспекты вопросов военного сотрудничества в рамках СНГ

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 15 июня в Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

    На заседании принял участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

    В ходе заседания были обсуждены различные аспекты вопросов военного сотрудничества в рамках СНГ.

    В рамках заседания состоялась двусторонняя встреча генерал-полковника Закира Гасанова с его российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу.

    Во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международного и регионального сотрудничества, а также состояния и перспектив развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

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