​В Москве состоялось заседание Совета министров обороны СНГ

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 15 июня в Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

На заседании принял участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

В ходе заседания были обсуждены различные аспекты вопросов военного сотрудничества в рамках СНГ.

В рамках заседания состоялась двусторонняя встреча генерал-полковника Закира Гасанова с его российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международного и регионального сотрудничества, а также состояния и перспектив развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.