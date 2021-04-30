В Минобороны состоялось обсуждение вопросов совершенствования единой коммуникационной стратегии

29 апреля в Главном управлении по личному составу Министерства обороны состоялась встреча, на повестке которой было обсуждение вопросов совершенствования единой коммуникационной стратегии ведомства.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
В ходе встречи офицеры различных учреждений и организаций Министерства обороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам совершенствования коммуникационной стратегии.
Была организована работа синдикатов по накоплению и изучению опыта, методам анализа, оценке и другим аспектам.