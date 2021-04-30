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В Минобороны состоялось обсуждение вопросов совершенствования единой коммуникационной стратегии

В Минобороны состоялось обсуждение вопросов совершенствования единой коммуникационной стратегии 29 апреля в Главном управлении по личному составу Министерства обороны состоялась встреча, на повестке которой было обсуждение вопросов совершенствования единой коммуникационной стратегии ведомства.
Армия
30 апреля 2021 г. 15:19
В Минобороны состоялось обсуждение вопросов совершенствования единой коммуникационной стратегии

29 апреля в Главном управлении по личному составу Министерства обороны состоялась встреча, на повестке которой было обсуждение вопросов совершенствования единой коммуникационной стратегии ведомства.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи офицеры различных учреждений и организаций Министерства обороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам совершенствования коммуникационной стратегии.

Была организована работа синдикатов по накоплению и изучению опыта, методам анализа, оценке и другим аспектам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyində vahid kommunikasiya strategiyası ilə bağlı görüş keçirilib

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