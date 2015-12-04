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    ​В минобороны прошло заседание военных атташе зарубежных стран

    На мероприятии участвовали 33 представителя из 24 стран

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану, 4 декабря прошло ежегодное итоговое заседание для аккредитованных в Азербайджане военных атташе Вооруженных сил зарубежных государств.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на мероприятии участвовали 33 представителя из 24 стран.

    Выступивший на заседании начальник Управления международного военного сотрудничества минобороны генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал гостей о ситуации в регионе, оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана, проводимых в Вооруженных силах реформах и перспективах развития.

    На встрече военных атташе была дана информация о деятельности в области международного военного сотрудничества, представлен брифинг о запланированных на 2016 год мероприятиях и "Правилах взаимной координации деятельности аккредитованных в Азербайджанской Республике Аппаратов военных атташе".  

    Выступив от имени Ассоциации военных атташе, военный атташе Вооруженных сил Польши полковник Збигнев Василевски поблагодарил руководство минобороны за созданные условия и выразил надежду на продолжение сотрудничества. 

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