В минобороны Азербайджана состоялось совещание с участием военных атташе

В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана состоялось годовое совещание с участием военных атташе иностранных государств, аккредитованных в республике, и представителей международных организаций, передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского министерства обороны.

Начальник управления генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал гостей о ситуации в сфере военной безопасности в регионе, политики агрессора со стороны Армении против Азербайджана, реформах и работах по реконструкции, проводимых в армии, в том числе в системе военного образования, и достигнутых в этой области успехах, а также о приоритетах и направлениях международного военного сотрудничества. Он также рассказал гостям о деятельности, запланированной на следующий год.

Дуайен Бакинской Ассоциации военных атташе, военный атташе КНР, старший полковник Чжан Тсунго поблагодарил от имени коллег руководство министерства обороны Азербайджана за проведение совещания и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в будущем.