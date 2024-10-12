Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

В Министерстве обороны состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

В Министерстве обороны состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В совещании посредством видеосвязи приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры воинских объединений и соединений.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

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