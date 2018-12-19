В министерстве обороны Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с участием членов коллегии проведено расширенное заседание, посвященное итогам подготовки войск в 2018 учебном году и предстоящим задачам в 2019 году.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на заседании коллегии были заслушаны доклады за отчетный период о работах, проделанных в сфере армейского строительства и задачах, выполненных по основным направлениям деятельности, а также обсуждены реформы, проводимые за последнее время, состояние боевой подготовки войск, служебные и другие вопросы.

Министр обороны выступил с докладом об итогах служебной и боевой подготовки в 2018 году, а также задачах, предстоящих выполнить в 2019 учебном году.

Министр обороны, особо отметив оценку, данную президентом Азербайджанской Республики, господином Ильхамом Алиевым азербайджанской армии, а также его внимание и заботу, рассказал об успехах, достигнутых под руководством Верховного главнокомандующего за последние годы.

Генерал-полковник З.Гасанов, проанализировав проделанные в текущем году работы, довел до внимания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны. Министр дал соответствующие поручения командному составу в связи с выполнением основных задач, стоящих перед Армией в 2019-ом учебном году, в целях повышения боеспособности войск.

Согласно приказу министра обороны, военнослужащие, отличившиеся по итогам боевой подготовки в 2018-ом учебном году, были награждены и им были вручены ценные подарки. Группе офицеров было присвоено очередное звание "полковник".

В завершение был обсужден и принят проект решения заседания коллегии.