В министерстве обороны Азербайджана проведено служебное совещание

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ 11-го февраля на Центральном Командном Пункте Вооруженных Сил под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова было проведено служебное совещание.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, в работе совещания приняли участие заместители министра обороны, командующие видов и родов войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений, а также посредством видеосвязи командиры и другие должностные лица прифронтовых воинских частей.

Проведя анализ сложившейся в последнее время ситуации на линии фронта министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед Вооруженными Силами.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу по повышению служебно-боевой деятельности личного состава, в особенности боевой подготовки, всестороннего обеспечения системы обороны, совершенствования боевой готовности, организации и несения боевого дежурства подразделений дислоцированных на переднем крае обороны.

На совещании была отмечена важность проведения работ по повышению уровня морально-психологического состояния личного состава, основываясь на примерах героизма, воспитания военнослужащих в духе беззаветной преданности Родине, государству и Верховному Главнокомандующему.

Министр обороны поставил перед участниками совещания задачи по постоянному отслеживанию действий противника на линии фронта, сохранению военного превосходства и инициативы во всех направлениях, а также принятию незамедлительных и действенных мер для пресечения вражеских провокаций.