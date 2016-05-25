​В Мадриде прошла встреча министров обороны Азербайджана и Испании

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Королевстве Испания министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 25 мая встретился с испанским коллегой Педро Моренесом Альваро де Эулате.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, в министерстве обороны Испании прошла официальная церемония встречи министра обороны Азербайджана. На площади, где развевались госфлаги двух государств, в честь З.Гасанова был выстроен отряд почетного караула, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Испании.

Сначала состоялась встреча министров один на один, а затем с участием делегаций.

На встрече министр обороны Испании отметил важность взаимных визитов на различных уровнях в расширении связей между нашими странами и подчеркнул необходимость совершения более частых визитов.

"Мы придаем особое значение расширению связей между Азербайджаном и Испанией. Азербайджано-испанские связи, постоянно находившиеся в центре внимания общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня успешно продолжаются под руководством главы нашего государства Ильхама Алиева", - сказал министр обороны Закир Гасанов.

Испанский министр отметил, что визит министра обороны Азербайджана в Испанию создает хорошие возможности для обсуждения перспектив развития двусторонних связей, в том числе сотрудничества в военной области.