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    ​В Мадриде прошла встреча министров обороны Азербайджана и Испании

    Закир Гасанов: Мы придаем особое значение расширению связей между Азербайджаном и Испанией

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Королевстве Испания министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 25 мая встретился с испанским коллегой Педро Моренесом Альваро де Эулате.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    По информации, в министерстве обороны Испании прошла официальная церемония встречи министра обороны Азербайджана. На площади, где развевались госфлаги двух государств, в честь З.Гасанова был выстроен отряд почетного караула, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Испании.

    Сначала состоялась встреча министров один на один, а затем с участием делегаций.

    На встрече министр обороны Испании отметил важность взаимных визитов на различных уровнях в расширении связей между нашими странами и подчеркнул необходимость совершения более частых визитов.

    "Мы придаем особое значение расширению связей между Азербайджаном и Испанией. Азербайджано-испанские связи, постоянно находившиеся в центре внимания общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня успешно продолжаются под руководством главы нашего государства Ильхама Алиева", - сказал министр обороны Закир Гасанов.

    Испанский министр отметил, что визит министра обороны Азербайджана в Испанию создает хорошие возможности для обсуждения перспектив развития двусторонних связей, в том числе сотрудничества в военной области.

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