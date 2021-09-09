В Лачынском районе продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения

В Лачынском районе продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией.

В Лачынском районе продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В очередной день учений группы специального назначения выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп на местности, а также скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий.

Спецназовцы высокопрофессионально выполнили поставленные задачи.