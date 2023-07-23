О нас

В Кяльбаджаре военный грузовик попал в ДТП, есть погибший и пострадавший

В Кяльбаджаре военный грузовик попал в ДТП, есть погибший и пострадавший В Кяльбаджарском районе грузовой автомобиль с военнослужащими попал в ДТП, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал.
Армия
23 июля 2023 г. 00:23
В Кяльбаджаре военный грузовик попал в ДТП, есть погибший и пострадавший

В Кяльбаджарском районе грузовой автомобиль с военнослужащими попал в ДТП, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, 22 июля 2023 года автомобиль марки "МАЗ", принадлежащий №-ской воинской части Министерства обороны, попал в ДТП, в результате чего старший солдат Алиев Эмин Эльдениз оглу скончался, а лейтенант Гусейнов Али Ильяс оглу получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, представляющие значение для дела, взяты показания и произведены другие действия.

В настоящее время в Кяльбаджарской военной прокуратуре продолжается расследование, в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə hərbi avtomobil qəzaya uğrayıb, ölən və yaralanan var

Самое читаемое

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi