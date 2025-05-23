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В Конье завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2025

В Конье завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2025 В Конье завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2025
Армия
23 мая 2025 г. 16:46
В Конье завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2025

В городе Конья Турции успешно завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix – 2025 (Anadolu Ankası – 2025).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках международных учений состоялся "День высокопоставленного наблюдателя", в котором принимали участие представители СМИ и официальные гости. Участникам были представлены статистические данные о ходе учений, было продемонстрировано короткометражное видео, посвященное международным поисково-спасательным учениям. После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением различных эпизодов участниками международных учений.

Затем авиационной группой ВВС Турции Türk Yıldızları (Турецкие звезды) были выполнены показательные полеты.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

Личный состав Военно-воздушных сил Азербайджана, принимавший участие в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix – 2025 в братской Турции, продемонстрировал высокий профессионализм.

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Версия на английском языке ФотоAnatolian Phoenix - 2025 exercise concludes in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Фото"Anadolu Ankası - 2025" təlimi başa çatıb

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