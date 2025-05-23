В Конье завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2025

В Конье завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2025

В городе Конья Турции успешно завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix – 2025 (Anadolu Ankası – 2025).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках международных учений состоялся "День высокопоставленного наблюдателя", в котором принимали участие представители СМИ и официальные гости. Участникам были представлены статистические данные о ходе учений, было продемонстрировано короткометражное видео, посвященное международным поисково-спасательным учениям. После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением различных эпизодов участниками международных учений.

Затем авиационной группой ВВС Турции Türk Yıldızları (Турецкие звезды) были выполнены показательные полеты.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

Личный состав Военно-воздушных сил Азербайджана, принимавший участие в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix – 2025 в братской Турции, продемонстрировал высокий профессионализм.