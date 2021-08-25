В Казахстане состоялась церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"

В Гвардейском гарнизоне Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр-2021"

В Гвардейском гарнизоне Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр-2021".

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, после исполнения государственного гимна Казахстана мероприятие было объявлено открытым. Затем состоялся торжественный проход команд-участниц конкурса.

Поприветствовав гостей, министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поздравил участников с началом Армейских международных игр и пожелал командам успехов. Поведав о значимости данных соревнований в формировании, укреплении и развитии международного сотрудничества, министр отметил в этом вопросе и роль Казахстана.

Затем был поднят флаг Армейских международных игр. Команды-участницы исполнили марш соревнований.

По окончании торжественной церемонии был дан старт состязаниям минометных групп.

В конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который продлится до 4 сентября, принимают участие команды Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.