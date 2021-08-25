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В Казахстане состоялась церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"

В Казахстане состоялась церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" В Гвардейском гарнизоне Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр-2021"
Армия
25 августа 2021 г. 19:58
В Казахстане состоялась церемония открытия конкурса Мастера артиллерийского огня

В Гвардейском гарнизоне Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр-2021".

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, после исполнения государственного гимна Казахстана мероприятие было объявлено открытым. Затем состоялся торжественный проход команд-участниц конкурса.

Поприветствовав гостей, министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поздравил участников с началом Армейских международных игр и пожелал командам успехов. Поведав о значимости данных соревнований в формировании, укреплении и развитии международного сотрудничества, министр отметил в этом вопросе и роль Казахстана.

Затем был поднят флаг Армейских международных игр. Команды-участницы исполнили марш соревнований.

По окончании торжественной церемонии был дан старт состязаниям минометных групп.

В конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который продлится до 4 сентября, принимают участие команды Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.

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Версия на английском языке Opening ceremony of “Masters of Artillery Fire” contest held in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda "Artilleriya atəşinin ustaları" müsabiqəsinin açılış mərasimi olub

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