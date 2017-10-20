В Хызы обнаружены в общей сложности 12894 единицы невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов в N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе осмотрела 1 ферму в поселке Гилязи, один посевной участок, морской берег, а также территорию, прилегающую к месту взрыва в воинской части.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружены и изъяты 140 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 58 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 1484 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 437 480 кв.м (43.75 га.) территории.

В общей сложности, за 47 дней было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участков, 13 ферм, 41 земельный участок, 12 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, 2 деревенских кладбища, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружены 12894 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 5338 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 43 241 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 48 014 408 кв.м.( 4 801 га.) территории проверено.

Кроме этого,среди 8 868 жителей поселка Гилязи, Ситалчай, Йени Яшма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.