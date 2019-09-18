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В ходе учений Азербайджанской армии проведена рекогносцировка местности - ВИДЕО

В ходе учений Азербайджанской армии прошла рекогносцировка местности

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал на одном из командно-наблюдательных пунктов широкомасштабных учений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После заслушивания докладов командующих видами и родами войск, командиров воинских объединений и соединений, а также других должностных лиц, были уточнены соответствующие задачи по применению сил и средств на местности.

Рекогносцировка местности также была проведена и на других учебных точках.

Министр обороны посетил пункты, созданные в полевых условиях на местности, и учебные точки на различных полигонах, дал соответствующие указания в связи с точным выполнением распоряжений.

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