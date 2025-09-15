Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В ходе учений "Вечное братство – IV" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

    Армия
    • 15 сентября, 2025
    • 18:02
    В ходе учений Вечное братство – IV состоялся День высокопоставленного наблюдателя

    В рамках многонациональных совместных учений сил специального назначения "Вечное братство - IV", организованных в Баку с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции, был проведён "День высокопоставленного наблюдателя". 

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии, генерал-полковник Керим Велиев, другие должностные лица министерства, а также высокопоставленные гости и аккредитованные в Азербайджане военные атташе из стран-участниц.

    Сначала на макете местности была представлена информация об общем ходе учений, цели предстоящих задач и последовательности их выполнения.

    Затем на учебном полигоне были выполнены задачи специальных операций во взаимодействии с другими видами войск.

    В заключение учений были выполнены прыжки с парашютом с флагами стран-участниц.

    Начальник Генерального штаба высоко оценил ход учений и боеготовность военнослужащих, пожелав участникам успехов в дальнейшей служебной деятельности.

    Было отмечено, что учения имеют стратегическое значение для обмена опытом между силами специального назначения дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствования навыков организации взаимодействия, а также укрепления международной безопасности и поддержания мира в регионе.

    Начальник Генерального штаба вручил подарки представителям стран, участвующих в совместных учениях.

    В завершение была представлена торжественная концертная программа. 

    Отметим, что в учениях "Вечное братство – IV" в качестве наблюдателей приняли участие делегации Беларуси, Италии и Венгрии.

