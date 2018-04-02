В ходе учений Азербайджанской армии проведен этап с боевой стрельбой - ВИДЕО

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В ходе учений ракетных и артиллерийских соединений и подразделений Азербайджанской армии, проходящих на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проведен этап с боевой стрельбой.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.