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В ходе оперативных учений Азербайджанской армии осуществлена передислокация войск - ВИДЕО

В ходе оперативных учений Азербайджанской армии осуществлена передисло

В ходе оперативных учений войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена в резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно замыслу оперативных учений, подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, выведены в установленные пункты и выполняют задачи по подготовке к следующему этапу.

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